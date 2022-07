Grave incidente motociclistico sul Menador, due persone ricoverate in codice rosso

Pubblicità

Pubblicità



Brutto incidente oggi pomeriggio, domenica 10 luglio, sul Menador verso le 16.30. Secondo una prima ricostruzione una moto con a bordo due persone dopo aver sbandato è andata a schiantarsi sulle rocce.

Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’elicottero che si è alzato subito dalla base di Mattarello. Dalla caserma di Caldonazzo sono partite anche le squadre dei vigili del fuoco.

Entrambi le persone, un 61 enne e una 59 enne, che viaggiavano sulla moto sono state trasferite in codice rosso all’ospedale di santa Chiara di Trento. Preoccupano le condizioni di uno dei due, nello specifico il 61 enne. La strada del Menador è metà molto ambita per i centauri, perché stretta, ricca di tornanti e gallerie scavate in roccia. Ci vogliono però adeguate capacità di guida e diventa molto rischiosa per chi esagera con la velocità e ama strisciare il ginocchio a terra.

Pubblicità Pubblicità