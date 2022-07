Finiscono con la propria auto nel fossato, ferite 4 persone tra cui 2 bambini

Pubblicità

Incidente stradale sulle strade della valle di Sole nel pomeriggio di ieri, sabato 9 luglio, lungo la strada statale 42 del Tonale e Mendola tra gli abitati di Dimaro e Mastellina di Commezzadura, pochi minuti prima delle 15:00.

Una macchina con a bordo quattro persone, un uomo 30 enne, una donna 26 enne e due bambini, di 1 e 2 anni, mentre stava percorrendo la strada statale per cause in corso di accertamento ha terminato la sua corsa fuori strada finendo in un fossato.

I 4 occupanti sono stati subito soccorsi da un’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure alle persone coinvolte.

In supporto al personale sanitario e per recuperare il veicolo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Commezzadura e di Dimaro. Tutti i feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale di Cles. Per fortuna le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazioni.

Per occuparsi della dinamica sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cles.