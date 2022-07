Corno di Lago Scuro: cede un appiglio, 34 enne ricoverata al santa Chiara

Pubblicità

Nella giornata di ieri una donna di 34 anni residente a Valdidentro (SO) stava arrampicando da seconda di cordata sulla via Faustinelli sul Corno di Lago Scuro (Gruppo Adamello – Presanella), quando al primo tiro ha ceduto un appiglio.

Nel volo, la donna ha sbattuto contro la parete senza più riuscire a proseguire in autonomia. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 10.45.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si portavano gli operatori della Stazione di Vermiglio. L’infortunata è stata raggiunta dal Tecnico di elisoccorso, verricellato in parete, e successivamente trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti.

