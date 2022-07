Un’auto finisce fuori strada tra le campagne di Crescino: arrivano i Vigili del Fuoco

Pubblicità

I Vigili del Fuoco volontari di Campodenno sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, sabato 9 luglio, per prestare soccorso a un’auto in difficoltà tra le campagne di Crescino.

Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto era infatti uscita di strada tra i meleti, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, per l’autovettura e per le piante stesse.

Il tutto si è risolto in breve tempo, con la vettura che è stata riportata in carreggiata.

