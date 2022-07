Sette nuovi progetti per i giovani di Predaia e Sfruz. E i “Giochi senza Frontiere” tornano finalmente in presenza

Pubblicità

Sette progetti, tanti obiettivi: crescere, imparare, stare insieme divertendosi.

Sono stati approvati dalla giunta comunale di Predaia i sette progetti presentati quest’anno da diverse associazioni del territorio al Tavolo del Confronto e della Proposta del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, che coinvolge, oltre a Predaia, anche il Comune di Sfruz.

Dopo il passaggio al Tavolo e il parere positivo da parte della Provincia, le proposte progettuali, rispondenti pienamente agli obiettivi che erano stati posti nella stesura del Piano Strategico Giovani 2022, hanno ottenuto la definitiva approvazione da parte del Comune capofila, che ha impegnato poco meno di 23 mila euro.

Hanno potuto così prendere il via le varie iniziative che, dopo due anni di “sfide online”, vedranno la riproposizione della versione classica di “Predaia senza Frontiere”, progetto simbolo del Piano Giovani organizzato dal comitato “PreGio Eventi”, in programma a inizio agosto.

Oltre alla tradizionale competizione tra frazioni ci saranno laboratori, percorsi di conoscenza del territorio, momenti di aggregazione e socializzazione.

A partire da “Plas Neve 2022”, progetto ideato dalla Cooperativa Albero Blu che opera a Casa Sebastiano, il quale consisterà in simpatiche attività educative, ricreative e inclusive invernali che coinvolgano ragazzi con sviluppo tipico e atipico, affinché possano instaurare un rapporto di condivisione e amicizia stando insieme sulla neve.

Grazie a “Noi Giovani Segno”, poi, la mappatura dei percorsi più interessanti da coprire a piedi o in bicicletta sul territorio di Predaia e Sfruz sarà arricchita e potenziata con nuovi contenuti (punti d’interesse e panoramici, aree pic-nic, fontane, ecc.). Il titolo? “Predaia Esplora”, non poteva essere altrimenti.

L’approfondimento delle nuove tecnologie sarà poi il filo conduttore della progettualità intitolata, non a caso, “Creatività con le nuove tecnologie”, presentata dall’associazione “Perché”. Una proposta che vedrà il coinvolgimento di due psicologi e un videomaker e che porterà alla realizzazione di un filmato in cui i giovani saranno protagonisti.

Il progetto proposto dall’associazione culturale “Sguardi” si intitola invece “Vediamoci dentro”, ed è incentrato sulla comunicazione per immagini. Si tratta di un laboratorio teatrale curato da due insegnanti esperti in materia.

I giovani amanti dello sport avranno inoltre l’opportunità di vivere un’esperienza unica a Desenzano del Garda grazie a “Sport Camp al Lago”, iniziativa dell’associazione “Educazione in Movimento”. L’obiettivo è quello di far provare diverse discipline sportive alle ragazze e ai ragazzi, ma anche di farli crescere all’insegna dell’aggregazione.

Infine, poiché la comunicazione è fondamentale, il progetto strategico “Comunichiamo il Piano” intende promuovere e far conoscere le attività del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo” attraverso le diverse pagine social e il sito internet www.pianogiovaniterradimezzo.it

Si dice soddisfatta delle proposte pervenute che coinvolgeranno le ragazze e i ragazzi in attività formative e occasioni di crescita la referente istituzionale del Piano Giovani, nonché assessora alle Politiche Giovanili di Predaia, Ilaria Magnani.

«Le realtà coinvolte dimostrano ancora una volta una grande attenzione verso la conoscenza del territorio e la cittadinanza attiva, l’avvicinamento al mondo del volontariato e la partecipazione dei giovani alla vita delle nostre comunità – dichiara Magnani –. Siamo certi che investire sulle Politiche Giovanili sia fondamentale per far crescere cittadini consapevoli e che le comunità possano essere migliori solo con l’aiuto di tutti. Ci tengo a ringraziare le varie associazioni, i giovani, la referente amministrativa Arianna Pedri, il referente tecnico Fabrizio Brida, il referente per il Comune di Sfruz Gabriele Ossanna e il sindaco Andrea Biasi, con cui vi è da sempre una positiva collaborazione. Grazie anche ai nuovi membri del Tavolo Angela Poli, Desirè Marinelli, Daniela Tait, Luca Orsingher, Ilario Chini ed Erwin Rizzardi, che si sono messi in gioco con impegno e grande disponibilità».

