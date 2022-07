Dopo la piazza, tocca alle strade: a Sfruz si rifà l’asfalto in alcune vie comunali

Pubblicità

Dopo la piazza (nella foto), ora tocca alle strade comunali di Sfruz rifarsi il look.

A partire da dopodomani, lunedì 11 luglio, e per qualche giorno (indicativamente fino a venerdì 15 luglio) verranno sistemate, con asfalto, le pavimentazioni di alcune strade comunali.

Per questo motivo è stata disposta, per tutta la durata dei vari interventi, la chiusura temporanea a tratti, con istituzione del senso unico alternato da movieri e del divieto di sosta, nelle seguenti vie: Strada Valle, Strada Apena, Strada Apena/Gronchi, Strada Murzen, Strada Fontanelle, Via Cavos, Via Credai (parcheggio), Strada Sette Larici.

«E dopo la piazza, con lunedì andremo a sistemare la pavimentazione di alcune strade all’interno del territorio comunale – commenta il sindaco Andrea Biasi –. Un altro intervento che va nella direzione di migliorare la viabilità comunale. Come amministrazione ci scusiamo per i piccoli disagi che varranno creati, anche se la viabilità sarà comunque garantita. Sempre avanti nel rispetto del programma amministrativo!».