Campitombolo con la moto nella rotonda, 22 enne finisce in ospedale

Incidente motociclistico nella serata di ieri, venerdì 8 luglio, pochi minuti prima delle 19:00 ad Arco, sulla strada statale 45 della gardesana nei pressi della rotonda fra viale arciprete Francesco Santoni, e viale san Francesco, nei pressi della chiesetta dei frati cappuccini. Un ragazzo 22 enne alla guida della sua moto mentre stava procedendo dentro la rotonda ha perso il controllo finendo rovinosamente a terra.

Soccorso da un’ambulanza dei sanitari dopo essere stato stabilizzato il giovane è stato trasferito all’ospedale di Arco. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio arcense, il 22 enne non dovrebbe aver riportato traumi troppo gravi.

La caduta pare sia stata dovuta al ghiano presente sulla carreggiata in quel momento. In supporto al personale sanitario e per la pulizia della strada sono giunte le squadre dei vigili del fuoco arcensi. Per accertare la dinamica sono giunti i carabinieri della stazione di Arco.

