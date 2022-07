Via all’esame dell’assestamento del bilancio proposto dalla Giunta

Pubblicità

E’ iniziato ieri pomeriggio, presso la Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale presieduta da Van​essa Masè (La Civica), l’iter di esame dei tre provvedimenti che formano la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 della Provincia proposta dalla Giunta.

In assenza del Presidente Maurizio Fugatti (“impegnato su altri delicati scenari in questo momento”), è stato l’assessore Achille Spinelli ad illustrare i due disegni di legge (il 156 sul Rendiconto della Provincia per l’esercizio finanziario 2021 e il numero 157 sull’assestamento del bilancio, mentre il dirigente generale Paolo Nicoletti ha illustrato il Documento di economia e finanza provinciale (Defp) 2023-2025.

L’assessore ha premesso che l’intervento finanziario è stato redatto in contesto di forte incertezza, condizionato dal conflitto in Ucraina e dagli aumenti dei prezzi energetici.

Tre gli obiettivi della manovra che ha delineato l’assessore: assestare il bilancio e rimodulare le autorizzazioni di spesa; tenendo conto della ripresa dell’inflazione, dei prezzi e dei costi delle forniture intervenire con impegni importanti a supporto di famiglie e imprese; infine, secondo le linee tradotte nel programma di sviluppo provinciale, perseguire l’obiettivo del rilancio economico, incentivando al crescita del sistema.

PNNR – In Trentino sono previsti 1,3 miliardi di euro provenienti dal Pnrr che si articoleranno su sei missioni. E’ in corso da parte della Pat, in collaborazione con FBK e Università, una valutazione economica degli interventi lungo tre linee di azione (ricaduta macro economica, valutazione dell’impatto degli interventi e sulla spesa corrente).

Fondi europei – Quanto ai Fondi europei, la Pat ha presentato alla Commissione i due programmi FESR e FSE+ con risorse pari a 642 milioni circa complessivamente. Risorse più importanti del passato che vanno ad integrare anche il modo di intervenire rispetto alle politiche di bilancio.

Impatti riforma tributaria – Per la parte strutturale, la riforma tributaria varata dallo Stato per alleggerire la pressione fiscale su famiglie ed imprese non genera impatto sulle risorse e si va a integrale ristoro della perdita di gettito di Irap e addizionale Irpef. E’ stato sottoscritto un accorto Stato – Autonomie speciali con il quale sono

state quantificate puntualmente le somme spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma e per la Provincia di Trento la perdita di gettito compensata dai trasferimenti statali è pari a 106,5 milioni di euro nel 2022 e 95,7 milioni di euro per gli anni 2023-2024.

Fondo emergenza prezzi – Con questa manovra si costituisce un Fondo del valore di 100 milioni di euro destinato a sostenere l’economia in un momento di particolare difficoltà ed elevatissima incertezza. Il Fondo per l’emergenza prezzi e il sostegno all’economia interverrà a sostegno del caro energia, materiali, interventi emergenziali e sarà destinato a favore di famiglie, imprese e del sistema economico sotto forma di contributi.

Energia – Per l’energia, materia scottante, a fronte della volatilità dei prezzi, la Pat ha definito proprie misure e una strategia volte all’utilizzo delle risorse rinnovabili, adottando misure autorizzative e di semplificazione, realizzando accordi con i quattro Bim e ristorando i costi energetici per le famiglie che non hanno i requisiti per l’acceso ai bonus nazionali. Eventuali ulteriori esigenze potranno essere fronteggiate con il “Fondo per l’emergenza”. Si prevede lo stanziamento di 95 milioni per le opere pubbliche e il caro materiali, per gli investimenti e per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche appaltate nel corso del 2022.

Finanza locale – Per la finanza locale sono in corso colloqui con il Cal per definire il livello di intervento: siamo in linea rispetto alle richieste, sicuramente quanto ai costi energetici delle istituzioni.

Sistema economico locale – Per la parte di stimolo del sistema economico locale, sulla base delle linee strategiche si prevedono 30 milioni nell’ambito di Trentino Sviluppo (per il recupero dell’area ex Alumetal di Mori, per la realizzazione di un’area di incubazione per il Polo delle Scienze, per il recupero di un’area destinata al tema idrogeno e per l’installazione di impianti fotovoltaici per Trentino Sviluppo). 47,6 milioni sono allocati per interventi in ambito turistico (per gi impianti funiviari e il Bando qualità in Trentino) e 10 milioni nell’ambito agricolo.

Alberghiero – Per l’alberghiero, con l’obiettivo delle Olimpiadi del 2026, viene introdotta una misura diversificata di sostegno al settore che vuole fare un salto di qualità, attivando un modello virtuoso nella declinazione di un business plan di riqualificazione e di innovazione. Nelle fasi successive vengono attivati altri strumenti per il recupero di alberghi in sofferenza con buone capacità gestionali e per quelli a rischio chiusura. Le risorse saranno allocate tramite Casse del Trentino e al di fuori del bilancio provinciale.

Rinnovo contratto pubblico e nuova PA – 97,4 milioni andranno, come concordato con i sindacati, per il rinnovo contrattuale e progressioni del personale del comparto provinciale. Per rendere la P.A. più agile e quindi maggiormente connessa con l’ambiente e con i bisogni dei cittadini e delle imprese è necessario agire sulle due importanti leve della sburocratizzazione e della digitalizzazione. In tale prospettiva la Provincia ha presentato nell’ambito del PNRR quale «progetto bandiera» un progetto sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione comprensiva di azioni sui servizi pubblici, sulle reti, sulle infrastrutture ecc.

Irpef – Per il sostegno al reddito delle famiglie è prevista l’esenzione dell’addizionale Irpef per i soggetti con reddito imponibile fino a 25.000 euro.

Altri centri di spesa – Atri centri di spesa rilevanti riguardano il finanziamento del sistema sanitario con 34,5 milioni, 14 milioni per scuola e cultura, 12 per lo sport.

In sintesi, un bilancio di assestamento da 577 milioni di euro, trecento derivati dagli avanzi del 2021, 170 milioni dai ristori per le mancate entrate fiscali causate dal Covid, la maggior parte del resto da arretrati dovuti dallo Stato alla Provincia