Si infiamma il weekend con il grande ritorno della “Tresperados”. Special guest Ludovica Pagani

Musica, effetti speciali, divertimento assicurato. E un’ospite d’eccezione da urlo.

Si sta scaldando l’atmosfera in Val di Non per il grande ritorno della “Tresperados”, uno degli eventi estivi più attesi dai giovani nonesi, in programma oggi e domani, venerdì 8 e sabato 9 luglio a Tres, nel Comune di Predaia.

Davvero ricco il programma musicale del finesettimana. Si comincia questa sera, venerdì 8 luglio, con le melodie di Jovanotti, portate sul palco dal gruppo Jovasound, che proporrà un tributo al famosissimo cantante italiano per vivere l’emozione del “Jova Beach Party”… tra i monti.

Prima del concerto sarà Dj Alibii a intrattenere i presenti, mentre al termine della musica live salirà in console Max Marchi Dj.

Domani sera, sabato 9 luglio, il clima sarà incandescente con i dj set curati da Lou Albert e Mister V con la voce di Bony Voice, una proposta realizzata grazie alla collaborazione con Radio Viva Fm, Pump Communication e Le Plaze.

A rendere la festa rovente ci penserà quindi la special guest Ludovica Pagani, il cui successo deriva dalla partecipazione a svariati programmi sportivi dove ha acquisito fama e popolarità grazie alla sua bellezza e al suo talento.

Ovviamente a rendere vivace questa due giorni all’insegna della musica e del divertimento ci saranno cibo, bevande e gadget, con un occhio particolare che sarà garantito alla sicurezza della festa.

L’organizzazione, che vede coinvolti circa 50 volontari sotto la guida del Gruppo Giovani di Tres, ha infatti voluto porre grande attenzione a questo aspetto, con diversi addetti alla security e buttafuori.

Per questo grande evento, che richiede uno sforzo organizzativo non indifferente, sono attese fino a 2 mila persone.

«In questi due anni di stop forzato siamo riusciti a mantenere unito il gruppo, e fa particolarmente piacere il fatto che anche chi ha organizzato la festa negli anni scorsi si è reso disponibile a dare una mano – commenta il presidente del Gruppo Giovani di Tres Emanuele Zadra –. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale, i Vigili del Fuoco e tutti gli sponsor che rendono possibile questa manifestazione».

A Tres è tutto pronto, dunque, per vivere un weekend spettacolare. Un weekend da “Tresperados”.

