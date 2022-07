Rovereto: torna l’allarme bocconi

Pubblicità

La Città della Quercia non sembra avere pace: ogni settimana sembra esserci un nuovo aspetto negativo che emerge.

Questa volta, però, non si tratta di auto, biciclette, furti o atti di vandalismo: il problema emerso nelle ultime ore riguarda i migliori amici dell’uomo, ovvero i cani.

Nella zona Cà Bianca/Trambileno, di recente, sono stati trovati dei bocconi farciti con degli spilli. Le foto, postate subito sui social, dimostrano ancora una volta quanto poco rispetto reciproco ci sia tra le persone e nei confronti dei loro animali da compagnia.

Che certe stradine siano letteralmente diventate delle latrine Outdoor per cani, questo è un dato di fatto. Tuttavia, la colpa non è certo dei cani, ma dei loro maleducati padroni!

Distribuire dei bocconi avvelenati o – come in questo caso – ripieni di spilli, è davvero un gesto crudele e disumano. Ricordiamo inoltre che, oltre ad essere un pericolo per i cani, questi bocconi possono creare vittime anche tra animali selvatici oppure – ancora peggio – possono essere preso da dei bambini piccoli!

L’Ordinanza 12 luglio 2019 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (G.U. Serie Generale, n. 196 del 22 agosto 2019) era stata rivista e prolungata di 12 mesi con l’Ordinanza 27 luglio 2021 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” (G.U. Serie Generale, n. 201 del 23 agosto 2021). Sul sito del Ministero della Salute è possibile trovare in dettaglio le due Ordinanze. (QUI link)