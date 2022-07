Riva del Garda: all’Albola non si lascia neppure il deflusso minimo vitale

Pubblicità

Le foto dell’Albola in secca in questi giorni destano viva preoccupazione. Ulteriore chiara prova che i cambiamenti climatici producono effetti devastanti.

Malgrado le disposizioni in essere prevedano debba essere assicurato il Deflusso Minimo Vitale (DMV), è successo qualche cosa che ha portato alla totale scomparsa anche della minima quantità di acqua presente nell’Albola. Purtroppo la poca acqua presente nell’alveo viene derivata in diverse maniere. A denunciarlo in una nota è il Coordinamento per la Tutela dell’Ambiente Alto Garda e Ledro

La prima derivazione a monte ne sottrae tanta per irrigare le campagne di Roncaglie. Anche qui ci troviamo di fronte alla lotta disperata tra il garantire l’acqua alle coltivazioni e quella di preservare le condizioni ecologiche minime per le forme di vita animale e vegetale presenti lungo il corso d’acqua.

Ma successivamente ci sono altre derivazioni dell’Albola. Alcune di queste sono vecchissime concessioni a scopo agricolo che però attualmente vengono utilizzate per usi completamente diversi, questo senza che la Provincia abbia mai verificato l’opportunità di concedere ancora questa acqua .

Così, anche quando è garantito il deflusso minimo vitale la vista del torrente appare tanto più desolante quanto più ci si avvicina al Lago di Garda. Il colpo finale è stata la totale scomparsa dell’acqua di ieri; ma secondo gli abitanti delle Foci di S. Giacomo, ieri scorreva nei pressi della frazione la quantità minima “normalmente “ rilasciata.

Quindi potrebbe essere il caso che la “scomparsa” dell’acqua sia avvenuta più sotto. «Nei prossimi giorni – conclude il coordinamento – approfondiremo questa situazione per acquisire informazioni e documentazione per le necessarie segnalazioni agli enti competenti».