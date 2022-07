Ospedale Rovereto: 27 casi di gastroenterite acuta fra i dipendenti dell’Apss

Pubblicità

Sono stati riscontrati 27 casi di gastroenterite acuta non grave tra i dipendenti dell’Apss che hanno pranzato ieri nella mensa aziendale all’Ospedale di Rovereto.

Non si è registrato alcun ricovero in ospedale e le persone coinvolte non hanno problemi clinici rilevanti ma solamente sintomi come nausea, vomito o diarrea.

Non sono ancora note nel dettaglio le cause del malessere e il Dipartimento di prevenzione sta effettuando le verifiche e le indagini epidemiologiche e ambientali necessarie per risalire con precisione all’origine del problema che riguarda unicamente dipendenti Apss e non i pazienti ricoverati in ospedale.