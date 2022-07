Marmolada: Martin Ouda e Pavel Dana, ecco i nomi dei due turisti della Repubblica Ceca

Pubblicità

Pubblicità



Sono di Martin Ouda e Pavel Dana i corpi dei due escursionisti cecoslovacchi che erano stati travolti domenica dal fiume di detriti e ghiaccio sulla Marmolada. I due lasciano le compagne e 6 figli in totale.

Al momento, sembrerebbe che i soccorritori siano in cerca del corpo del 22 enne Nicolò Zavatta. Il ragazzo si trovava sulla Marmolada per un corso di sicurezza e salvamento in crepaccio insieme alla guida alpina Paolo Dani, una delle 6 vittime riconosciute dei 10 decessi per ora confermati.

All’opera i Ris dei Carabinieri di Parma per identificare e catalogare i resti rinvenuti in questi giorni. Tramite l’utilizzo dell’esame del Dna, i cui risultati dovrebbero essere disponibili oggi, sarà possibile dare un nome a chi non è tornato dalla Marmolada la scorsa domenica.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità