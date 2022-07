La batteria del telefono esplode mentre è in carica: una donna di 80 anni finisce all’ospedale

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 7 luglio in un appartamento a Brentonico, la batteria di un telefono sarebbe scoppiata mentre era in carica. Dopo aver visto del fumo uscire dall’appartamento, il vicino di casa della donna 80enne ha lanciato l’allarme.

La causa sarebbe appunto, lo scoppio della batteria del telefono in carica che ha poi generato fiamme e fumo. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brentonico, con il supporto delle squadre di Rovereto e Mori, ma anche i sanitari.

La donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in ospedale per ulteriori approfondimenti, ma non sarebbe in pericolo. Le squadre di Vigili Fuoco invece, hanno controllato le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse in altre aree dell’appartamento.

