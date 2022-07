Incidente sulla strada statale di Resia: una macchina in corsa si ribalta

Pubblicità

Pubblicità



Nelle prime ore del mattino, sulla strada statale di Resia, una grave incidente ha coinvolto una macchina che ha finito la corsa ribaltandosi a lato della carreggiata.

Sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di Malles per procedere ai lavori di messa in sicurezza e di ripristino della sede stradale, insieme alla Croce Bianca.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, ma sul posto si sono presentate anche le forze dell’ordine che procederanno ai rilievi per determinarne le cause.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità