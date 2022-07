Hervé Barmasse: “Le tragedie scuotono gli animi delle persone”

Pubblicità

Sono tanti, tantissimi gli esperti che hanno postato sui social un loro parere riguardo a quanto accaduto sulla Marmolada lo scorso 3 luglio.

Uno dei post più letti e condivisi (almeno su Facebook) è quello dell’alpinista, guida alpina, divulgatore e autore italiano Hervé Barmasse. A seguire, il testo del suo post (che è possibile trovare anche su Facebook e Instagram).

“Le tragedie scuotono gli animi delle persone, fanno riflettere, creano sconcerto e sgomento e soprattutto molto dolore. Un dolore che rimarrà nei cuori dei familiari delle vittime, indelebile. Invece, per chi è triste spettatore di un evento di tale proporzione e tristezza rimangono dubbi e sconcerto, domande a cui non si trova risposta. Soprattutto poca chiarezza.

In questi ultimi giorni i commenti e i giudizi su quanto accaduto, e più in genere sulla montagna, si sovrappongono creando confusione. Dalla confusione nascono ipotesi e dalle ipotesi suggestioni, proposte. Tra le più scontate c’è anche la proposta della chiusura incondizionata delle montagne.

Certo, è molto più semplice emanare un divieto che ammettere un fallimento enorme. Quello di chi non ha saputo intervenire quando i primi campanelli di allarme la montagna, la natura, il pianeta li aveva lanciati.

Viene più facile dire cosa ci facevano là, che accorgersi che il nostro destino sembra irrimediabilmente compromesso e non per la caduta di quel seracco, ma perché se non ci sarà un crollo, sarà un’alluvione, una siccità, una catastrofe naturale di proporzioni sempre più grandi e sempre più imprevedibili che coinvolgerà tutti.“

