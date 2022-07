Finisce nel lago di Garda con la macchina, muore un 81 enne

Pubblicità

Incidente stradale con una conclusione drammatica oggi venerdì 8 luglio, intorno alle 3:00 della notte, sulle sponde veronesi del lago nei pressi del molo della Navigarda nel centro abitato di Garda.

Una vettura con a bordo un 81 enne veronese residente in provincia si sarebbe inabissata nelle acque del lago.

Un testimone presente in zona avrebbe sentito un tonfo dell’ auto che cadeva nel lago e ha visto i fari della vettura inabissarsi.

Immediato l’allarme lanciato dall’uomo al 112 alla centrale operativa dei carabinieri che in pochissimo tempo ha mandato sul posto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bardolino che ha richiesto l’intervento della capitaneria di porto partita da Salò.

Le squadre dei vigili del fuoco di Bardolino sia via terra che lago, con il supporto dei colleghi sommozzatori giunti da Mestre, i sono immersi nel lago, con il supporto dell’autogrù giunta dal comando di Verona per il recupero della vettura.

I sommozzatori dopo aver individuato la carcassa della vettura e l’uomo all’interno lo hanno recuperato e il medico del Suem 118 arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

La vettura è stata recuperata con l’autogrù e si temeva per lo sversamento dei liquidi della vettura nel lago e per questo sono state improntate barriere fono assorbenti per contenere i vari liquidi evitando il disastro ambientale.

I carabinieri della compagnia di Peschiera insieme ai magistrati veronesi stanno vagliando tutte le ipotesi, sembra al momento esclusa quella del coinvolgimento di terze persone.