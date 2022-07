Con l’associazione Iris alla scoperta dei laghi della Val di Non

Pubblicità

Si intitola “Alla scoperta dei nostri laghi” la nuova proposta organizzata dall’associazione Iris (Insieme Responsabili Inclusione Sociale) in collaborazione con la Comunità della Val di Non, con il Comune di Novella e grazie al finanziamento sul bando Caritro “Fuoriclasse – cultura e sport per il sociale”.

Si tratta di una proposta rivolta a tutti, per incontrarsi, conoscersi, divertirsi e trascorrere dei piacevoli momenti all’aria aperta, andando alla scoperta del territorio che ci circonda.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì prossimo, 13 luglio, al Lago di Dovena, dove si compirà il giro del bacino artificiale. Toccherà poi al Lago Smeraldo (nella foto in alto), il 27 luglio, partendo da Fondo.

Il 3 agosto si partirà invece dallo Chalet al Lago di Banco, sul Lago di Santa Giustina. Lago che sarà protagonista anche dell’incontro successivo, il 17 agosto, ma stavolta con discesa dalla località Le Plaze a Dermulo.

Il 31 agosto si farà il giro dei Due Laghi di Coredo con una passeggiata pianeggiante nel bosco. La proposta si concluderà il 7 settembre al Parco Fluviale Novella con un’escursione in località San Biagio.

Gli eventi sono gratuiti e il ritrovo per tutte le uscire è fissato alle ore 10 a Revò, al parcheggio della chiesa.

La durata delle camminate è di circa 2 ore. Il pranzo al sacco sarà a carico del partecipante e, in caso di maltempo, l’uscita sarà annullata.

Per informazioni: 0463.431011 (chiedere di Stefano).