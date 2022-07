Cassa Centrale Banca: presentato il piano strategico 2022-2025

Pubblicità

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca, Capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario Cooperativo – ben radicato sul territorio nazionale, con 69 Banche affiliate, 11.500 collaboratori, oltre 450 mila Soci cooperatori e quasi 1.500 sportelli a supporto della crescita delle Comunità locali – ha approvato il nuovo Piano Strategico sviluppato sull’orizzonte 2022-2025.

Dopo la significativa attività di derisking attuata nei primi tre anni di vita del Gruppo, il Piano prevede un NPL Ratio netto inferiore al 2% e accantonamenti a fronte del rischio di credito stabilmente in area 70%, con una crescita del 13% del credito performing, a conferma della volontà di accompagnare le esigenze di famiglie e PMI che sono da sempre la clientela di elezione delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen.

La raccolta complessiva da clientela è prevista in crescita del 10%, con un’accelerazione nelrisparmio gestito e nella bancassurance (per i quali l’incremento previsionale è superiore al 30%), anche grazie al nuovo accordo di partnership recentemente siglato con Assimoco, controllata dalla compagnia R+V Versicherung, appartenente al Gruppo DZ BANK, espressione della cooperazione di credito tedesca e socio storico di Cassa Centrale Banca.

La prevista graduale riduzione dell’attivo finanziario, la stabilizzazione del margine di interesse, la costante crescita delle commissioni e il controllo dei costi operativi, determinano proiezioni economiche che, anche con un approccio prudente ritenuto necessario considerata l’incertezza dell’attuale contesto economico e geopolitico, vedono l’utile netto consolidato atteso attestarsi ogni anno stabilmente oltre i 300 milioni di Euro.

Queste le principali direttrici di intervento del Piano:

Spinta sul modello distributivo , con l’obiettivo di favorire e incentivare una maggiore adozione degli strumenti di gestione evoluta della relazione, vero patrimonio distintivo del Gruppo Cassa Centrale.

, con l’obiettivo di favorire e incentivare una maggiore adozione degli strumenti di gestione evoluta della relazione, vero patrimonio distintivo del Gruppo Cassa Centrale. Accelerazione degli investimenti in tecnologia , per proseguire il percorso di trasformazione digitale già intrapreso ed evolvere il sistema informativo per un migliore supporto a tutte le attività di banca, in particolare quelle direttamente rivolte alla clientela.

, per proseguire il percorso di trasformazione digitale già intrapreso ed evolvere il sistema informativo per un migliore supporto a tutte le attività di banca, in particolare quelle direttamente rivolte alla clientela. Centralità delle Persone , con incremento degli investimenti e delle iniziative per la crescita e la valorizzazione delle competenze distintive del Gruppo, per migliorare la qualità del servizio ai Soci e ai clienti grazie anche al rafforzamento del sistema d’offerta delle Società prodotto.

, con incremento degli investimenti e delle iniziative per la crescita e la valorizzazione delle competenze distintive del Gruppo, per migliorare la qualità del servizio ai Soci e ai clienti grazie anche al rafforzamento del sistema d’offerta delle Società prodotto. Elevata attenzione alla gestione dei rischi , con l’obiettivo di garantire ai Soci e ai clienti depositanti delle Banche affiliate una sicurezza e una solidità date da livelli di accantonamento a fronte del rischio di credito e patrimonializzazione primaria, ai vertici a livello europeo, con il mantenimento del Cet1 Ratio in area 22%.

, con l’obiettivo di garantire ai Soci e ai clienti depositanti delle Banche affiliate una sicurezza e una solidità date da livelli di accantonamento a fronte del rischio di credito e patrimonializzazione primaria, ai vertici a livello europeo, con il mantenimento del Cet1 Ratio in area 22%. Sostenibilità, con l’obiettivo di preservare e valorizzare ulteriormente l’azione delle BCC – CR – Raika sui territori e nelle comunità locali di riferimento, in coerenza con i principi della cooperazione mutualistica che caratterizzano il Gruppo. Sarà quindi incentivato l’impegno verso le iniziative a supporto delle comunità e dell’ambiente, attraverso il Piano di Sostenibilità.

“I prossimi tre anni rappresentano una sfida importante per tutto il Gruppo – ha sottolineato Giorgio Fracalossi, Presidente di Cassa Centrale Banca. – Coniugando le economie di scala e il miglioramento dei processi con la messa a disposizione di un’ampia gamma di prodotti e servizi che garantiscano competitività sul mercato alle BCC – CR – Raika affiliate, permetteremo lo sviluppo di relazioni sempre più forti con i Soci e i clienti”.

“Il Piano Strategico 2022-2025 approvato dal Consiglio di Amministrazione – ha commentato Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – rappresenta una nuova fase della nostra evoluzione: la sfida dei prossimi tre anni sarà, come Gruppo, identificare e implementare un modello di servizio per tutte le nostre Banche che sia distintivo e coerente con i valori peculiari del Credito Cooperativo. Vogliamo continuare a creare valore e redistribuirlo sul territorio in modo sostenibile, investendo con convinzione su due fattori abilitanti e fondamentali per garantirci la competitività: le nostre Persone e la tecnologia. Proprio le Persone saranno al centro della nostra azione di sviluppo: mi riferisco sia ai nostri clienti che ai nostri collaboratori, grazie infatti alle opportunità offerte dalla tecnologia – senza snaturare il valore della relazione – confidiamo di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita e reddituali del Piano appena approvato”.