Borgo d’Anaunia, il permesso per la raccolta funghi si fa online

È stato attivato a Borgo d’Anaunia il nuovo servizio per il rilascio online del permesso raccolta funghi per quanto riguarda i Comuni Catastali di Castelfondo, Fondo e Malosco attraverso la società Geoticket S.r.l.

Il servizio è accessibile cliccando sui link di seguito indicati o scaricando la relativa applicazione: Comune catastale di Castelfondo https://www.geoticket.it/tickets/47 ; Comuni catastali di Fondo e Malosco

https://www.geoticket.it/tickets/48 (nella sezione “Sei residente? > Filtra Residenza” scegliere l’opzione “Tutti”).

È possibile inoltre, tramite la piattaforma My Pay, creare un avviso PagoPA dell’importo corrispondente ai periodi di raccolta.

Per procedere al pagamento tramite questa modalità cliccare il seguente link: https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html

Rimane attivo il servizio di rilascio permesso raccolta agli sportelli Atm della Cassa Rurale Bank Novella e Alta Anaunia con servizio bancomat attivo 24 ore su 24 a Borgo d’Anaunia (Castelfondo, Fondo e Malosco), Novella (Brez, Cloz, Romallo, Revò, Cagnò), Cavareno, Sarnonico, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Lana e Merano.

Le tariffe relative al Comune catastale di Castelfondo sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno ed in particolare ammontano a: 15 euro per un periodo di raccolta di 1 giorno; 20 euro per 3 giorni; 30 euro per 1 settimana; 40 euro per 2 settimane; 60 euro per 1 mese; 120 euro per 90 giorni; 200 euro per 180 giorni (semestrale).

Le tariffe per i Comuni catastali di Fondo e Malosco sono invece le seguenti: 10 euro per un periodo di raccolta di 1 giorno; 18 euro per 3 giorni; 24 euro per 1 settimana; 40 euro per 2 settimane; 60 euro per 1 mese; 100 euro per 90 giorni; 150 euro per 180 giorni (semestrale).

