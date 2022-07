Bluemotion e Giorgina Pi portano in scena il Tiresia di Kae Tempest, Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2021

Pubblicità

Il sabato di Pergine Festival è all’insegna dell’ibridazione e dell’indagine del territorio, con due progetti site-specific che lavorano su una dimensione locale e una prima serata teatrale che parte dal mito per esplorare il confine tra umano e divino.

Alle ore 10.00, con partenza da Sala Maier e spostamento in pullman per raggiungere le zone del porfido di Lona-Lases, Nana Francisca Schottländer presenta “Heavy Kinship # 8: Water, Flesh and Rock – Stages of fluidity and notions of mobility and time”.

Basata a Copenaghen, Nana Francisca Schottländer si muove nell’intersezione tra danza, performance, installazione e arte concettuale. Al centro del suo lavoro c’è l’uso del proprio corpo come strumento vivente per l’indagine e la creazione. I suoi progetti spaziano fra coreografie, installazioni, video, testi, suoni e interventi performativi negli spazi pubblici. Nana Francisca Schottländer è artista associata di IN SITU, la piattaforma europea per la creazione artistica nello spazio pubblico.

La performance “Heavy Kinship # 8” propone l’incontro intimo tra corpi umani e corpi minerali, tra roccia e carne. Il pubblico è guidato in uno scambio lento e meditativo, ma anche fisicamente impegnativo e stimolante, con le rocce e le montagne. L’obiettivo è mettere in discussione il modo in cui gli umani si relazionano con ciò che li circonda e con gli altri esseri.

Alle ore 20.30, al Teatro Comunale arriva invece il “Tiresias” di Bluemotion/Giorgina Pi. Lo spettacolo è stato premiato come “Miglior nuovo testo straniero”, “Miglior progetto sonoro” e “Miglior performer” ai Premi UBU 2020/2021 e ha ricevuto il Premio Rete Critica 2020.

Giorgina Pi, artista nata e cresciuta a Roma, si confronta con il testo “Hold your own” di Kae Tempest, poeta, rapper e performer, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2021. La figura in scena è quella di Tiresia, il veggente che sa e conosce ciò che si dovrebbe fare.

Tiresia è un tramite tra l’umano e il divino, è via d’uscita alla natura, è simultaneità. Tempest lo osserva vagare: ragazzino timido, giovane donna, anziano solitario e molto altro. Tante vite in una, tante e tanti noi in continua metamorfosi per rimanere ciò che scopriamo di essere. Tra vecchi dischi e nuove impressioni, un corpo solo, quello del performer Gabriele Portoghese, segue orme poetiche e corteggia Tiresia di Eliot, dove l’indovino è il poeta che unisce il misterioso tema dell’origine insieme alla veggenza del non ancora.

In replica, alle 18.30, 20.00 e 21.30 a Palazzo Crivelli, la restituzione di “Soft Skills But Strong” di Elisabetta Consonni.

Dalle 20.30, in piazza Fruet, dj-set con Remo’o.

Il programma completo di Pergine Festival è su www.perginefestival.it.