Atti vandalici contro il mosaico del «Cristo benedicente» a Susà di Pergine

Vandali in azione all’interno dell’ex Artigianelli a Susà, dove sotto la lente d’ingrandimento dei writers è finito il grande mosaico raffigurante il Cristo benedicente che si trova nell’ex chiesa della struttura.

L’opera di 8,30 x 5,70 metri è di un certo valore ed è stata realizzata da Mino Buttafava, pittore ed incisore milanese che nel 1938 affrescò anche la casa del generale Pietro Badoglio.

La struttura era stata colpita solo un anno fa da due altri atti vandalici, in quel caso due incendi dolosi appiccati da dei ragazzi solo a scopo di divertimento.

Le fiamme erano state appiccate in due punti diversi della struttura. La “bischerata” però, poteva avere effetti molto più nefasti. Infatti, se le fiamme si fossero propagate ad altri edifici, molte case nelle vicinanze sarebbero diventate delle pire.

Nel 2016 la struttura era finita anche su «Striscia la Notizia», dopo la scia di denunce presentate dal Consigliere provinciale Claudio Cia sulle strutture abbandonate di proprietà della Provincia e su una permuta conm dei contorni misteriosi. Lo stesso aveva anche presentato un’interrogazione nel merito.

«Purtroppo, soprattutto di fronte all’incoscienza umana, niente è per sempre» – dichiara lo stesso Claudio Cia, il primo a denunciare il fatto attraverso una nota.

Nel corso della discussione dell’assestamento di bilancio del 2020 era stato approvato un ordine del giorno del Consigliere provinciale Claudio Cia riguardante la continuazione del dialogo tra Giunta provinciale e il Comune di Pergine sul recupero e la destinazione futura del complesso ex Artigianelli nell’ottica di uno sviluppo socio-economico e turistico del paese di Susà, nonché la salvaguardia e il restauro del mosaico del Cristo benedicente contenuto nella chiesa interna all’immobile. In seguito a un’interrogazione a risposta immediata sul tema presentata sempre dal Consigliere Cia nell’ottobre 2021, l’Assessore provinciale alla Cultura Mirko Bisesti rispondeva precisando che la Soprintendenza per i beni culturali aveva effettuato le necessarie verifiche in ordine alla fattibilità dello spostamento e del restauro del sopracitato mosaico, la cui nuova collocazione – di concerto con la Curia alla quale pare verrà affidata anche la decisione sulla destinazione finale dell’opera – dovrebbe essere presso una sede scolastica, confermando che le risorse per effettuare l’operazione erano presenti nel bilancio provinciale.

Pur riconoscendo l’impegno della Giunta provinciale sul tema, e sapendo che tali operazioni richiedono il rispetto di particolari tempi tecnici (i quali di certo non possono collimare con la libertà d’azione dei vandali), l’auspicio è, anche al fine di evitare che questo impegno venga vanificato, che si possa procedere al più presto allo spostamento e restauro del mosaico monumentale di Mino Buttafava per permettere la sua salvaguardia, evitando in questo modo che possa essere ulteriormente danneggiato e vandalizzato, rendendo finalmente giustizia a un’opera d’arte che per troppo tempo è stata alla mercé dell’incuria.

L’assessore Bisesti saputa la notizia ha dichiarato: «L’opera d’arte viene deturpata da vandali senza scrupoli è sempre un profondo dispiacere per chi sa riconoscerne il valore, si tratta di un’offesa non solo all’opera in sé, ma a tutta la comunità. Ora il mosaico dovrà innanzitutto essere ripulito dalle scritte, ma la Provincia ha chiaro l’obiettivo di valorizzarlo come merita. Gli esperti della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo e valutato che le operazioni di distacco integrale potranno essere effettuate: per spostare l’opera ci sono le condizioni e le risorse; è stata anche individuata una ditta specializzata in grado di farlo ma, viste le dimensioni del monumento, è necessario trovare un luogo adatto ad ospitarlo e soprattutto una collocazione che non ne sminuisca la bellezza». (Sotto le foto di come l’opera era prima dei vandalismi)