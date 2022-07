A Lavis una rassegna di concerti per ricordare Italo Varner

Pubblicità

Un bel modo per ricordare e celebrare Italo Varner (1922-1992) a 100 anni dalla nascita e a 30 dalla scomparsa.

Il Comune di Lavis, in collaborazione con la Federcori Trentino, ha organizzato una rassegna di concerti che si terranno tra luglio e agosto all’anfiteatro del Parco Urbano, in via Dei Colli a Lavis (in caso di pioggia le serate si svolgeranno all’auditorium comunale).

L’ingresso ai concerti, che inizieranno tutti alle 20.30, sarà sempre libero e gratuito.

Si comincia sabato 16 luglio con il Coro Croz Corona di Campodenno e il Coro Voci del Bondone di Sopramonte, per poi lasciare spazio, sabato 23 luglio alla Corale Bella Ciao e al Coro V. Gianferrari, entrambi di Trento.

Sabato 30 luglio toccherà al Coro La Valle di Sover e al Coro Alpino Trentino di Gardolo, mentre sabato 20 agosto ci saranno il Coro Rio Bianco di Panchià e il Coro Croz da la Stria di Spiazzo Rendena.

La rassegna si concluderà quindi sabato sabato 27 agosto con le esibizioni del Coro San Romedio di Romeno e del Coro Castel Pergine di Pergine Valsugana.

