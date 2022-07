Massimiliano Rosolino: “Chi non ride non vince”, la foto con la Marmolada sullo sfondo. Scoppia la polemica

Pubblicità

Una scelta infelice, fatta sicuramente senza pensare alla tragedia che ha tenuto banco sul web negli ultimi giorni, almeno per quanto riguarda l’Italia.

Il nuotatore Massimiliano Rosolino (oro a Sydney nel 2000 e oro mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti), in questo giovedì 7 luglio, ha fatto uno scivolone non indifferente.

Rosolino ha infatti postato su Instagram una sua foto in cui è ritratto sorridente: di fatto non c’è nulla di male, il problema è che sullo sfondo – alle sue spalle – è possibile vedere il profilo (seppur sfocato) della Regina delle Dolomiti.

Se si aggiunge la caption “Chi non ride non vince“, di certo non ci fa una bella figura. In particolare modo se si pensa alla tragedia avvenuta domenica scorsa proprio sulla Marmolada.

E poco importa se la foto risale a più di una settimana fa: non è stata certamente una scelta intelligente. Il popolo del web si è subito riversato nei commenti, principalmente per criticare la scelta di Rosolino.

Tuttavia, non sono mancate le persone accorse poi in sua difesa: c’è stata una tragedia sì, ma ora non è che si può tagliare fuori la Marmolada dalle foto e dalla vita di tutti. Certo è che il tempismo del nuotatore è stato a dir poco pessimo…

