Marmolada: lo scioglimento dei ghiacciai è un problema reale

Greenpeace ha recentemente diffuso le immagini satellitari dei ghiacciai italiani.

Le immagini, che ritraggono il ghiacciaio della Marmolada, il ghiacciaio dell’Adamello, il ghiacciaio dei Forni ed il ghiacciaio del Monte Bianco, fanno venire la pelle d’oca.

I ghiacciai si sono ritirati, il manto nevoso non esiste quasi più.

Tutto è acqua, tutto si scioglie inesorabilmente. In gergo si dice che il ghiacciaio “suda”, ma davanti a certe immagini si più pensare solo ad un pianto costante e disperato di questi colossi che ricoprono le montagne.

Nel giro di qualche decennio, saranno completamente sciolti. E con loro anche la memoria di quello che è accaduto al mondo durante i secoli.

Certo, perché è nel ghiaccio che si possono trovare tracce di polveri, molecole. Indizi per le domande di cui si va in cerca di una risposta. Ma non solo: la scomparsa di questi giganti delle montagne sarà un gravissimo problema in futuro, almeno per quanto riguarda le riserve idriche e la produzione di energia idroelettrica. Già ora ci troviamo ad avere a che fare con i fiumi che in pianura non hanno più acqua… cosa accadrà quando questo problema ci sarà anche in montagna?

Forse quanto accaduto in Marmolada la scorsa domenica è stato davvero un tragico incidente, ma è innegabile che l’essere umano abbia avuto un ruolo in questa tragedia. Il cambiamento climatico, questa catastrofe ambientale che sta accadendo sotto i nostri occhi è causata da tutti, su scala globale.

Il riscaldamento ambientale è un problema che affligge il pianeta, di certo non solo i ghiacciai italiani. Ora se ne parla perché è lì che la tragedia si è consumata, ma sarebbe un errore andare a puntare il dito solo tra chi rientra nei confini dello Stato italiano.

Resta quindi la necessità di investire e di utilizzare sempre più energie rinnovabili: il pianeta sta già raggiungendo un punto di non ritorno, possibile che non si riesca a trovare una soluzione, almeno per le generazioni future?