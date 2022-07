Marmolada: l’appello del fratello di Davide Miotti

Pubblicità

Sono parole forti quelle che usa Luca Miotti, fratello di Davide, 51 enne, guida alpina di Bassano, residente a Cittadella (Padova) che risulta ancora disperso insieme alla moglie, Erica Campagnaro (QUI le parole della sorella di Erica).

Miotti lancia un appello a tutti i familiari delle altre vittime: l’idea è quella di capire se c’è l’interesse comune a creare un’associazione per chiedere chiarezza sul terribile incidente avvenuto domenica.

Come ha dichiarato ai media: “Un ghiacciaio non può crollare da un momento all’altro, vogliamo capire se nelle istituzioni della Provincia di Trento esista o meno una struttura che avrebbe dovuto interessarsi dei pericoli. E non dico il giorno prima, ma settimane, forse mesi prima, verificando lo stato dello strato di ghiaccio sottostante.”

Non punta il dito, ma di certo cerca una colpa o un colpevole in questa immensa tragedia.

(…) Ci chiediamo se la Provincia di Trento abbia pensato, in questi anni di contrazione del ghiacciaio, riduzione della crosta e dello spessore, a eventuali problemi per gli accessi.“

