La valle di Cembra e il Curling piangono Nino Pezzin

È morto ieri in tarda mattinata Nino Pezzin, la persona che più di chiunque ha contribuito a far conoscere il Curling a Cembra e al Lago Santo.

Era nato a Trento e da poche settimane aveva compiuto 82 anni. Lascia la moglie Lalla e due figli, Nadia e Ivan.

Nino Pezzin è anche ricordato per lo storico negozio di coppe e trofei gestito per anni a Piedicastello in via Brescia. Quel negozio rapidamente era diventato il punto di riferimento di privati e associazione sportive nel momento di massima espansione dello sport e degli eventi in Trentino. Sempre cordiale e professionale trovava la soluzione adatta per tutti. Era fin da giovane grande amante del pattinaggio.

Per un periodo era andato a lavorare a Cembra, in una fabbrica di peltro, e fin da subito aveva amato la valle di Cembra, tanto da acquistare un terreno al lago Santo per costruirci la casa, sfruttando l’inverno il lago ghiacciato per giocare a curling, sport assolutamente sconosciuto all’epoca.

Insieme a Franco Zumoffen aveva forse previsto il successo che avrebbe avuto il curling in Trentino e nel mondo, dove poi è diventato anche disciplina olimpica. Nel 1972 diede vita insieme all’amico Giacomo Pelz all’assocazione sportivi ghiaccio Lago Santo.

Solo un anno dopo l’associazione riuscì ad ottenere che il Lago Santo fosse la sede per il ritiro nazionale degli atleti azzurri del pattinaggio velocità su ghiaccio. Il ghiaccio era perfetto e la location anche. La sfortuna però quell’anno rovinò i piani e una pioggia battente e continua non permise alla squadra italiana di allenarsi.

Associazione Curling Cembra scrive: «Oggi è un giorno triste per il curling italiano e cembrano. È venuto a mancare Nino Pezzin, colui che ha portato il nostro sport a Cembra e al Lago Santo. Come associazione ci uniamo al dolore dei familiari e gli siamo vicini. Ciao Nino». Un messaggio di cordoglio è arrivato anche da parte del consigliere provinciale della Lega Alessandro Savoi