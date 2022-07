La Russia potrebbe tagliare completamente il gas, Von der Leyen: “Serve un piano europeo”

Pubblicità

Pubblicità



“Se le cose cambieranno in peggio, dovremo essere preparati. Per questo, la Commissione sta preparando un piano di emergenza. Anche se tutti gli stati membri hanno dei piani di emergenza nazionali è importante avere una visione di insieme, un approccio ordinato per un eventuale interruzione totale del gas”: dice la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.

Insomma, il rischio che Mosca chiuda definitivamente i rubinetti del gas è sempre più alto. Per questo, la Commissione Europa entro la metà di luglio presenterà un piano di emergenza europeo che riguarderà la sicurezza per le forniture di energia, ma non il tetto al prezzo del gas.

La linea guida sarà molto probabilmente la solidarietà tra i Paesi per proteggere il mercato unico e l’approvvigionamento dell’industria europea. Intanto, per prepararsi a limitare i danni, si sta provvedendo a riempire velocemente i serbatoi di gas proveniente da Algeria, Qatar, Mozambico e Paesi caucasici.

Pubblicità Pubblicità

Di fatto, la preoccupazione della Presidente della Commissione è piuttosto evidente nel descrivere lo scenario che l’Europa potrebbe dover affrontare nell’immediato futuro.

A fronte degli allarmi lanciati dal mondo della finanza, anche il numero due della Bce, Luis de Guindos ammette: “Il taglio del gas russo alla Germania potrebbe portare in recessione il Paese e questo trascinerebbe al ribasso l’intera eurozona”.

Pubblicità Pubblicità