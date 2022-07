Futili motivi alla base dell’accoltellamento di Mattarello

Pubblicità

Pubblicità



È arrivata la ricostruzione finale da parte della questura dell’accoltellamento di Mattarello avvenuto la mattina del 5 luglio. In quel frangente era stato arrestato dalla Polizia di Stato un cinquantottenne italiano per tentato omicidio nei confronti di un amico.

Come riportato nel nostro articolo alle 7.30 del 5 luglio erano arrivate alcune segnalazioni al 112 NUE di un uomo per strada ferito al petto che perdeva copiosa sostanza ematica, mentre il suo aggressore era stato visto fuggire in direzione della fermata degli autobus.

Immediatamente le Volanti della Questura si erano messe alla ricerca dell’autore del reato di cui avevano una sommaria descrizione, mentre personale sanitario soccorreva la vittima.

Pubblicità Pubblicità

Dopo poco gli agenti hanno rintracciato l’aggressore che stava fuggendo velocemente con una valigia, tentando di far perdere le proprie tracce.

A questo punto, per comprendere meglio la situazione, le Volanti erano andate sul luogo del delitto dove l’aggredito stava ricevendo le prime cure prima del trasporto all’ospedale. Sul posto è stato subito trovato un coltello da cucina insanguinato, che il cinquantottenne ha utilizzato per sferrare dei colpi al petto della vittima.

Il fatto pare sia scaturito da una banalissima lite fra i due, per futili motivi: l’aggressore stava ospitando l’amico dalla sera precedente e, quando i toni si sono fatti più accesi, il proprietario di casa ha preso un coltello da cucina e l’ha colpito al petto in punti vitali.

Pubblicità Pubblicità



La vittima è scesa in strada a chiedere aiuto e l’autore del reato, mentre si allontanava, ha minacciato il ferito di fargliela pagare se avesse parlato di quanto accaduto. Una volta chiarita la dinamica dei fatti, le Volanti hanno arrestato l’uomo per tentato omicidio.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità