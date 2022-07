Da allarme idrico ad allarme agricolo: la siccità costa oltre 3 miliardi di euro

Pubblicità

Caldo anomalo e precipitazioni dimezzate: un insieme di fattori alla base della siccità che sta colpendo soprattutto il nord Italia.

Un allarme idrico che inevitabilmente diventa anche agricolo, con un danno per il settore di oltre 3 miliardi di euro. In particolare, secondo la Coldiretti lombarda la crisi idrica sta avendo un impatto preoccupante sull’agricoltura con un -30% sulle rese di frumento e orzo e del 40% sui foraggi necessari all’alimentazione degli animali.

Non solo, ma per Coldiretti si temono produzioni quasi dimezzate anche per mais e riso, mentre le mucche nelle stalle stanno producendo il 10% del latte in meno a causa del caldo.

In attesa, della nomina del Commissario straordinario che con una squadra di circa 30 persone dovrà valutare gli interventi e le soluzioni a medio lungo termine, le regioni interessate dallo stato di emergenza annunciato dal Governo, insistono sui ristori.

L’obiettivo, dunque, resta quello di potenziare e adeguare le strutture idriche, arginando gli sprechi. Sprechi che nel 2020 l’Istat ha calcolato con la perdita di 1 miliardo di metri cubi di acqua e una dispersione di quella potabile pari ad oltre il 30%.

