“Una dama, una farfalla… Storie di sogni e d’amore”: le artiste Fidapa espongono ad ‘Ala città di velluto’

Pubblicità

Pubblicità



Le pittrici della Fidapa questa volta sono ospiti ad Ala in occasione della 25ª Edizione della Città di Velluto con la mostra “Una dama, una farfalla… Storie di sogni e d’amore” che avrà come ospite persino Vittorio Sgarbi.

L’evento, organizzato dalla Sezione Fidapa BPW Italy di Rovereto, ha coinvolto le Socie Artiste delle Sezioni di Rovereto, Trento e Bolzano, ed è curata dalla Presidente della Sezione di Rovereto Marina Martelli. Saranno presenti anche due artiste ‘nonese’: Doris Cologna e Alessandra Slucca; le altre pittrici sono Adriana Fantoni, Alda Picone, Celestina Avanzini, Silvia Allegri, Francesca Witzmann, Maria Grazia Gaspari, Pierina Rizzardi, Mariangela Quaggetto, Silvia Grazioli, Mariarosa Migliorini, Gabriella Dossi, Francesca Miceli, Marina Martelli.

L’esposizione sarà inaugurata da Caterina Dominici (in veste di critico d’arte), venerdì 8 luglio ad ore 18,30 nella splendida cornice di Palazzo de’ Pizzini in via Santa Caterina ad Ala. Durante la serata la Compagnia di Danza ‘Il mondo di Lilith’ eseguirà alcune coreografie.

Pubblicità Pubblicità

Palazzi de’ Pizzini Von Hochenbrunn è un complesso di tre edifici (i due palazzi più una casa) costruiti tra la fine del 1600 e la fine del 1700, un tempo collegati tra loro da un passatizio aereo simile al Ponte dei Sospiri di Venezia.

Le donne si rendono protagoniste giorno dopo giorno nel proprio lavoro, nella famiglia, nella vita quotidiana; sono il perno dell’umanità, e sempre lo saranno, e questo evento è un ulteriore riconoscimento dedicato a loro.

La mostra è stata organizzata dalla FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) BPW Italy (Business and Professional Women International).

Pubblicità Pubblicità



La mostra rimarrà aperta venerdì 8, sabato 9 domenica 10, poi sarà visitabile durante tutti i fine settimana di luglio.