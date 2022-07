Sonia Bonizzi: l’ex giocatrice di hockey salvata dalla paura, “una volta ai piedi del ghiacciaio, ho scelto di non andare su”

Pubblicità

Sonia Bonizzi, bellunese ex giocatrice di hockey ed appassionata escursionista, si è salvata dalla tragedia di domenica solo grazie ad un senso di inquietudine che ha provato guardando il ghiacciaio.

In un’intervista a Vanity Fair, l’ex giocatrice di hockey ha raccontato che – se non avesse cambiato programma all’ultimo – probabilmente si sarebbe trovata nei luoghi della tragedia proprio i quei drammatici momenti.

“Quel tipo di escursione per chi ha esperienza non presenta particolari problemi. Ma chi era con me mi ha fatto notare lo stato del ghiaccio. (…) L’aspetto era quello di fine stagione. La montagna, dicevano, sembrava “ritirata”. A quelle parole io non mi sono sentita tranquilla, dentro di me ho pensato: meglio di no” ha dichiarato nell’intervista pubblicata sul magazine.

