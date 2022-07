Principio d’incendio in un abitazione a Rabbi, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Allarme questa mattina mercoledì 6 luglio in Val di Sole per un principio d’incendio in un’abitazione, nel territorio comunale di Rabbi, nel centro abitato della frazione Somrabbi.

Erano da poco passate le 7:15 del mattino, quando dall’abitazione sono uscite delle fiamme e un denso fumo che si è propagato verso il cielo, ben visibile in tutta la zona.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Rabbi con il supporto dei colleghi di Malè arrivati sul posto con autobotte e l’autoscala distrettuale e 10 operatori,

Gli uomini della protezione civile hanno iniziato immediatamente ad operare per spegnere il fuoco che aveva iniziato a propagarsi velocemente anche verso le abitazioni poste nelle immediate vicinanze. In poco tempo i Vigili sono riusciti a spegnere l’incendio ed hanno iniziato la minuziosa opera di bonifica per evitare eventuali ripartenze .

Il rapido intervento ha permesso di contenere i danni all’abitazione, fortunatamente non ci sarebbero danni ad altre strutture o persone.

