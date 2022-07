“Non ci sono le condizioni per effettuare un Tso, la questione è di ordine pubblico” le parole della Pat

Pubblicità

Rispetto al soggetto fragile autore di vandalismi in piazza Duomo nei giorni scorsi (QUI link articolo) e resosi nuovamente protagonista ieri di nuovi atti non consoni, per cui era stato disposto il Tso, la Provincia autonoma sottolinea che il soggetto è stato rilasciato perché non sussistevano più le condizioni sanitarie per proseguire il Tso nei suoi confronti.

Le modalità sanitarie relative alle norme nazionali comportano infatti regole molto severe rispetto alle restrizioni personali di tipo sanitario.

La Provincia autonoma evidenza poi come il soggetto abbia delle problematiche sanitarie e giudiziali già originate nella sua Regione di residenza la Puglia e di nuovo manifestatesi in varia modalità sia a Pergine che a Trento.

La persona va ricondotta al suo domicilio in Puglia e la questione rientra quindi nell’ambito dell’Ordine Pubblico che non rientra nella competenze dell’Assessorato alla salute e della Provincia autonoma.

Va inoltre precisato che oggi un media del Trentino ha preso una grossa cantonata riportando che la persona che ieri si è spogliata in via Mazzini era la persona citata nel comunicato della provincia.

Ebbene, ciò non corrisponde a verità. Infatti nel video che è possibile vedere cliccando qui, è ben visibile che l’uomo che rimane nudo è un giovane africano e non certo il pugliese salito alla ribalta delle cronache (nuovamente) per alcuni eccessi commessi anche in questi ultimi giorni.