Mezzolombardo, attivato il servizio gratuito di trasporto pubblico in località “ai Piani”

Ha preso il via venerdì scorso, 1° luglio, una bella novità a Mezzolombardo.

È stato infatti attivato un servizio gratuito di trasporto pubblico in località “ai Piani”.

Per consentire di trascorrere qualche ora all’aria aperta, al fresco ed in un luogo tranquillo e sicuro, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Girardi, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Rotaliana, organizza viaggi di andata e ritorno per e dalla località del castagneto, alle porte della borgata.

Si tratta di un servizio gratuito e garantito a tutti (famiglie, anziani, giovani). Chi volesse usufruire di questa opportunità sarà sufficiente si presenti in piazza Unità d’Italia (antistante la stazione Trento-Malè) il martedì e il venerdì alle ore 14:30 o alle ore 15:00.

Il servizio di trasporto di ritorno è previsto alle ore 17:30 e alle ore 18:00. Non è necessaria la prenotazione.

