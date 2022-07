Improvvisamente prende fuoco lo scooter, salvo il conducente

Pubblicità

Dopo la macchina in fiamme sulla provinciale 18 nella giornata di ieri i soccorsi sono intervenuti ancora per un incidente simile.

Il nuovo allarme questa volta ha interessato uno scooter che nel pomeriggio di ieri, martedì 5 luglio, ad Arco, sulla rotatoria tra viale Rovereto e via Arciprete Francesco Santoni nei pressi del vecchio ponte sul fiume Sarca ha preso improvvisamente fuoco.

Il conducente dello scooter, un ragazzo della zona, mentre stava procedendo nella rotonda si è accorto che improvvisamente dal motore del motorino si sono sprigionate delle fiamme che in breve tempo hanno avvolto l’intero scooter.

Fortunatamente il ragazzo è riuscito a bloccare il proprio scooter, a scendere e allontanarsi in tempo, evitando così di esserre interessato dalle fiamme. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Arco e Riva del Garda e in breve tempo hanno avuto ragione delle fiamme spegnendo l’incendio che ha distrutto l’intero mezzo.

Per compiere tutti gli accertamenti e gestire la viabilità sono intervenute le forze dell’ordine con il traffico in uscita dalla cittadina rimasto bloccato per diversi minuti fino a quando non è stata messa in sicurezza la zona. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o alle strutture vicine.