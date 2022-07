Il 25 luglio il presidente Fugatti illustrerà l’assestamento di bilancio 2022 e il Defp 2023 -2025

Pubblicità

Il Consiglio provinciale tornerà a riunirsi dopo la seduta odierna nelle giornate del 25-26-27-28 luglio, per affrontare la manovra di assestamento del bilancio preventivo 2022 della Provincia Autonoma.

Stamane il presidente Walter Kaswalder ha convocato i capigruppo, che hanno condiviso l’ordine del giorno delle 4 giornate di lavori.

I temi: il rendiconto generale Pat per il 2021, il rendiconto consolidato, la destinazione a riserva dell’utile di esercizio 2021, quindi il ddl con l’assestamento del bilancio Pat 2022, infine il Defp 2023-2025.

Lunedì 25 la seduta sarà solo mattutina: dalle 11.00 il presidente Maurizio Fugatti illustrerà la manovra. Nei giorni successivi gli orari di seduta saranno 10-13 e 14.30-19.00. Alle 17 verrà osservata una breve pausa.

Il presidente Kaswalder ha invitato tutti i consiglieri in aula anche per mercoledì 31 agosto, quando l’assemblea legislativa festeggerà i 50 anni del II Statuto nella giornata in cui entrò in vigore il testo unico con la nuova stesura della Carta.

Saranno ospiti in aula e interverranno gli ex presidenti del Consiglio provinciale.