Duplice incidente motociclistico sulle strade dell’ Alto Garda, feriti due giovani centuari

Continuano gli incidenti motociclistici in Trentino. Ieri, martedì 5 luglio, sfortunati protagonisti, sono stati altri due centauri che sulle strade dell’Alto Garda sono rimasti coinvolti in altrettanti incidenti.

Il primo incidente è accaduto intorno alle 15:30 sulla strada provinciale 37 del Monte Tombio nei pressi della frazione di Pranzo nel comune di Tenno. A scontrarsi una moto con a bordo un centauro 19 enne e una vettura, nell’impatto il giovane è finito a terra.

Soccorso da un’ambulanza dei sanitari del 118 supportata dalle squadre dei vigili del fuoco volontari di Tenno il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Santa Maria del Carmine di Rovereto per le cure del caso. Il 19 enne ha riportato alcuni traumi per fortuna non gravi. Se la caverà in pochi giorni.

Il secondo incidente ha coinvolto invece una ragazza 16 enne verso le 19:00 sulla 45 bis della gardesana occidentale tra gli abitati di Riva e Limone sul Garda all’altezza della Casa della Trota tra le gallerie Orione e Gorgoni.

Una ragazza ha bordo della sua moto è caduta in maniera autonoma procurandosi diversi traumi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.

La ragazza dopo essere stata stabilizzata e stata trasportata all’ospedale di Arco per ricevere le cure del caso. Anche in questo caso le condizioni della 16 enne non sono preoccupanti.

