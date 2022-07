David Dallago respinge ogni accusa: “Non sono stato io ad uccidere Fausto Iob, sono innocente”

Pubblicità

Pubblicità



David Dallago, il boscaiolo di 37 anni accusato di aver aggredito e ucciso il custode forestale Fausto Iob, ha risposto con precisione alle domande che gli sono state poste riguardo a quanto accaduto lo scorso giugno, riuscendo a dare una sua spiegazione ad alcune incongruenze con cui gli inquirenti si sono ritrovati ad avere a che fare.

Lunedì pomeriggio, Dallago, assistito dal suo avvocato Angelica Domenichelli, è stato sentito dalla PM Licia Scagliarini nel carcere di Spini di Gardolo, dove è detenuto dallo scorso 20 giugno. Il 37 enne resta ben fermo sulla sua posizione e continua a definirsi innocente.

Più si scava meno se se capisce, anche se il quadro indiziario non è cambiato molto. Non arrivano elementi nuovi nemmeno dai Ris di Parma che devono ancora controllare i reperti sequestrati dalla macchina e dalla casa del Dallago.

Pubblicità Pubblicità

Gli indizi nei confronti del boscaiolo sono molto deboli e col passare delle ore i dubbi sul suo possibile coinvolgimento aumentano al quadrato. L’accusa per ora poggia solo su indizi e zero prove.

Dallago è stato accusato dell’omicidio del custode forestale di Sanzeno Fausto Iob. L’uomo era stato ritrovato nel lago di Santa Giustina.

Inizialmente si era pensato ad un malore, poi l’autopsia aveva dichiarato che Iob sarebbe stato colpito 18 volte alla nuca con un oggetto contundente probabilmente lo scorso 3 giugno. Proprio la violenza e i 18 colpi potrebbero far pensare, in alternativa, ad un delitto passionale. Ma si tratta naturalmente solo di ipotesi.

Pubblicità Pubblicità



Secondo quanto riportato da chi di competenza, Dallago avrebbe visto Iob almeno un paio di volte durante quella mattina, senza contare che i boschi in cui lavora sono vicini al luogo dove invece lavorava Iob.

Per gli inquirenti, un possibile movente per l’omicidio sarebbe stato il furto di legna da parte di Dellago ed il non voler essere scoperto, per tenersi stretto il lavoro.

Un altro problema riguarderebbe inoltre il fatto che Dallago ha utilizzato la candeggina per pulire la propria auto dopo le prime domande ricevute dalla polizia. Nel merito però ci sarebbero delle novità: vero infatti che il Dallago aveva acquistato della candeggina, risulta dagli scontrini, ma pare sia confermato che è stata usata solo per pulire la casa e non per lavare la macchina che invece sarebbe stata pulita solo con il solito spray lucida cruscotti e circa 10 giorni dopo l’omicidio.

C’è un altro problema che il pubblico ministero dovrà risolvere: è infatti impossibile che ad uccidere e soprattutto spostare il cadavere di Iob sia stata una sola persona, a meno che non sia stato «l’incredibile Hulk».