Cles, pronti i nuovi campi da pallavolo e beach volley

Gli Assessori Aldo Dalpiaz (area del patrimonio e viabilità) e Amanda Casula (area del benessere con sport e turismo) comunicano che è stata da poco completata la nuova struttura realizzata al Centro per lo sport e il tempo libero: si tratta del campo da pallavolo con manto in erba sintetica e dei due campi per il beach volley realizzati nello spazio centrale tra le tribune del campo da calcio e la sala polivalente.

Si tratta di strutture che a Cles mancavano ed erano richieste, soprattutto ma non solo, dall’Anaune pallavolo. I nuovi campi sono attivi già da qualche mese e sono utilizzati da molti ragazzi.

La scorsa settimana c’è stato anche il 1° memorial Emilio Lorenzoni (per anni presidente) organizzato dall’Anaune pallavolo, a cui va il ringraziamento dell’amministrazione. 16 squadre si sono sfidate sui due campi da beach volley per tutta la giornata di sabato e hanno visto come vincitrice il team “Do-do Dolghera” composto da Monica Pedrotti, Marco Rensi e Simone Lorengo.

Un primo evento sportivo a cui ne seguirà un altro già a fine agosto con lo storico memorial Deledda che, in precedenza, si svolgeva all’interno del centro storico nella piazzetta retrostante il Palazzo Assessorile e che, da quest’anno, ha un posto espressamente dedicato.

Le strutture hanno dimensioni regolamentari e sono recintate per preservarne lo stato di mantenimento; per precisa volontà dell’amministrazione, al fine di rendere le strutture fruibili a tutti, i cancelli sono sempre aperti con dispositivo di auto-chiusura per impedire l’accesso agli animali e non è previsto il pagamento di una tariffa oraria.

La prenotazione è possibile per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado che ritengano di farne richiesta per l’orario scolastico.

Quello che l’amministrazione chiede, ed è bene ricordarlo visto che qualche comportamento non conforme è già stato segnalato, è di rispettare il bene comune seguendo alcune semplici regole di comportamento: