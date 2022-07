38 enne accoltellato per strada a Mattarello. Bloccato l’aggressore

Pubblicità

Pubblicità



Quanto successo a Mattarello ieri mattina è oggetto di indagine da parte della Questura di Trento. L’episodio infatti contiene parecchi punti oscuri che vanno chiariti. Da una prima parziale ricostruzione tutto sarebbe partito da una lite avvenuta in strada, precisamente in via delle Cese Longhe verso le 7.00 di ieri mattina martedì 5 luglio.

Scattata l’allerta sul posto sono arrivati gli uomini della polizia di Stato e un’ambulanza di Trentino emergenza che hanno trovato un 38 enne ferito a terra sul marciapiede

L’uomo presentava una profonda ferita vicino ad un polmone, causata pare da un coltello. Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale santa Chiara il 39 enne è stato subito curato. Le sue condizioni sono in via di evoluzione, ma non risulta essere in pericolo di vita. La Polizia di Stati attraverso la sua testimonianza e quella di alcuni testimoni è subito risalita all’aggressore. Si tratta di un 48 enne, rintracciato e fermato con l’accusa di tentato omicidio.