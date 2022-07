Ville d’Anaunia, nel 2021 oltre 1,5 milioni di euro di investimenti

Pubblicità

Oltre 109 mila euro di sistemazione dei parchi giochi comunali, più di 140 mila euro per la riqualificazione di aree sportive, a cui si aggiunge lo stanziamento di 150 mila per la realizzazione del manto in erba sintetica nel campo da calcio di Tuenno, 116 mila euro per il rifacimento del tetto della scuola media.

E ancora più di 109 mila euro di interventi nelle reti di acquedotti, acque bianche e acque nere, oltre 150 mila euro di interventi straordinari in montagna – fra l’altro dal 2022 con la nascita dell’Asuc di Tuenno, tutte le risorse di questo tipo dovranno essere utilizzate sugli estimi di Nanno e Tassullo –, 75 mila euro di illuminazione pubblica, oltre 320 mila euro di asfaltature e poi piccoli interventi, ma di grande valore per il territorio, come gli 11 mila euro di defibrillatori installati o i 13 mila euro di interventi nei cimiteri. Solo per citare gli interventi principali.

Ammontano a 1.526.539,43 euro complessivi gli impegni straordinari accertati per il 2021 nel Comune di Ville d’Anaunia. Oltre un milione e mezzo di euro di risorse straordinarie investite sul territorio.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini ha presentato la “Relazione annuale 2021” al “Programma di legislatura 2020-2025”: 30 pagine molto dense analizza lo stato di realizzazione del programma presentato in Consiglio comunale il 23 novembre 2020.

Il 2021 è stato infatti per le amministrazioni comunali del Trentino il primo anno pieno di lavoro che ha seguito le elezioni di fine 2020.

Dalle parole del primo cittadino è emerso come sia stata fortissima l’attenzione da parte dell’amministrazione di Ville d’Anaunia alla manutenzione ordinaria.

Si è lavorato poi sul decoro urbano e sulla sicurezza. Per quanto riguarda l’urbanistica, sempre nel 2021, è stata presentata una variante per opere pubbliche, primo passaggio che porterà all’approvazione del nuovo piano regolatore generale.

Il sindaco ha quindi posto l’accento sul particolare interesse riposto nel creare un ambiente adatto alle famiglie con l’istituzione di nuovi servizi dedicati. Ampia inoltre la realizzazione di eventi culturali, un occhio di riguardo è stato riservato al rapporto con le associazioni e i consorzi. Attenzione anche per gli interventi in montagna e per il comparto opere pubbliche.

«Generalmente il primo è un anno di attenta pianificazione e di ispezione della situazione – ha evidenziato Samuel Valentini –. Anche per noi lo è stato e ci ha permesso di iniziare a lavorare sia ad opere nuove, sia ai tanti progetti che per i motivi più disparati erano congelati da qualche anno. Tuttavia sono fiero di dire che anche in un anno difficile come questo siamo riusciti a riversare sul territorio oltre un milione e 500 mila euro di investimenti. In questo caso non si parla di opere pianificate per il futuro, ma di opere fatte e finite nel corso del 2021. Non posso che ringraziare tutto il gruppo di maggioranza e gli uffici per lo straordinario lavoro svolto».

«Per il 2022 – ha fatto sapere il sindaco in conclusione – stiamo lavorando all’apertura di cantieri importanti. Per noi l’obiettivo è che le risorse disponibili si riversino totalmente sul territorio, migliorando sensibilmente la qualità della vita dei nostri concittadini».