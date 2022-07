Venerdì 8 luglio al parco delle Terme di Levico la grande pianista trentina Isabella Turso

Pubblicità

The Neverending Piano è il nuovo concerto per pianoforte solo di Isabella Turso. Infinita è la fonte di ispirazione da cui Isabella trae linfa vitale per scrivere la sua musica e la Natura ne è la protagonista indiscussa. Come un’opera d’arte, si osserva con rispetto e fascinazione ricercandone inconsapevolmente il proprio senso di appartenenza.

Il programma proposto ruota attorno alle pagine più significative del suo percorso artistico come compositrice ed interprete, a cominciare dal primo album d’esordio “All Light”, in cui sperimenta la fusione tra diversi generi musicali: la classica, il pop e il jazz.

Non possono mancare anche alcuni brani tratti dall’album “Omaggio a Donaggio” che la vede immersa nel suggestivo mondo della musica da film, e dal repertorio dell’ultimo album per piano solo uscito durante la pandemia e dal titolo “Big Break”.

Nel programma trovano spazio anche i nuovi brani scritti per uno spettacolo che la vedrà protagonista in un tour oltreoceano assieme al poeta californiano In-Q. Il genere musicale a cui si avvicina maggiormente è il new classical contemporary e l’artista ama definirsi “una pianista classica ma non la classica pianista”.

La musica di Isabella è il frutto della ricerca appassionata e senza fine di un personalissimo percorso attraverso i generi, gli stili e le epoche, dalla classica al pop al jazz e all’hip hop, in cui talvolta ama recuperare materiale tematico del passato per rivisitarlo in chiave moderna, il tutto immerso in una cornice di impressioni evocative ed ambientalistiche.

I tre album di Isabella sono pubblicati dall’etichetta Bluebelldisc Music. Il concerto è gratuito e in caso di maltempo si terrà al chiuso con entrata da Piazza Garollo/Via Prati con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

