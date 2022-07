Strage Marmolada: tra i dispersi anche Liliana Bertoldi di Levico Terme

Pubblicità

La 54 enne di Levico Terme è ancora nelle lista dei dispersi e faceva parte della comitiva dei «Valsuganoti» che sabato è salita sulla Marmolada. Di Liliana Bertoldi a partire dalle ore 13.40 di domenica 3 luglio non si hanno più notizie.

Con le ore che passano inesorabilmente appare sempre più difficile pensare di trovarla viva. I suoi parenti sono saliti quasi subito a Canazei piazzandosi presso il presidio della protezione civile in attesa di notizie. Per ora purtroppo regna solo il silenzio di una tragedia che nessuno poteva prevedere.

Liliana Bertoldi è persona molto conosciuta in Valsugana, il suo lavoro di commerciante ambulante la porta infatti a contatto con centinaia di persone che l’hanno sempre apprezzata per la sua simpatia.

Il suo camioncino è piazzato sempre ogni sabato a Pergine Valsugana in via Battisti a pochi metri dal bar Commercio, gestito da Laura Sartori, anche lei facendte parte del gruppo salito in Marmolada domenica.

Oltre al lavoro amava la montagna e le sue tre figlie, Caterina, Sara e Francesca. Solo due giorni fa Liliana aveva compiuto 54 anni, e sul suo profilo social erano stati decine i messaggi di auguri arrivati dagli amici.

Nelle sue foto solo la voglia di montagna, gli sport invernali che amava e il desiderio di libertà e contatto con la natura.

