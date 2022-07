Scontro frontale tra due vetture sulla 45 bis della Gardesana Occidentale: forti rallentamenti al traffico

Pubblicità

Un violento scontro frontale è accaduto nella prima mattina di oggi, martedì 05 luglio, pochi minuti dopo le 06:30 sulla strada statale 45 bis Gardesana Occidentale (SS 45 bis), per la precisione sulla retta all’altezza del distributore Eni nella frazione del capoluogo Vigolo Baselga.

Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente provocando 3 persone ferite di cui due uomini di rispettivamente 21 e 41 anni ed una donna di 52 anni.

Sul posto è giunta una ambulanza dei sanitari del 118 che subito prestato le prime cure alle persone coinvolte. In supporto al personale sanitario sono arrivate poi le squadre dei Vigili del Fuoco Volontari di Vigolo Baselga, Cadine ed i permanenti di Trento. Le operazioni, coordinate dal comandante di Vigolo Baselga Lorenzo Cerato, sono servite specialmente a mettere in sicurezza i mezzi.

A compiere tutti gli accertamenti del caso sono stati i carabinieri del radiomobile di Trento. I sanitari, dopo aver visitato le tre persone coinvolte, le hanno trasportate all’Ospedale Santa Chiara di Trento.

Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso trentino, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Il traffico ha subito forti rallentamenti complici anche i numerosi pendolari che raggiungono il capoluogo per le attività lavorative in quelle ore.

