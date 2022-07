Nordafricano si spoglia nudo in via Mazzini a Trento – Il VIDEO

Pubblicità

Pubblicità



Il video shock sta diventando virale nei gruppi e nelle chat dei social e di WhatsApp. Un ragazzo nordafricano verso le 11.30 di oggi, martedì 5 luglio, si è spogliato completamente nudo sotto gli occhi dei passanti in via Mazzini, in pieno centro storico di Trento.

Si è spogliato rimanendo completamente nudo per alcuni istanti per poi rivestirsi e spogliarsi nuovamente. La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Alcuni cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine invitandole ad intervenire.

Il soggetto infatti nel video mostra una certa insofferenza e parla da solo. Potrebbe trattarsi quindi di una persona con qualche problema di salute e costituire un pericolo per l’incolumità delle persone. I passanti sorpresi, ma non più di tanto, hanno visto la scena rimanendo immobili. (Clicca qui per vedere il video integrale)

Pubblicità Pubblicità