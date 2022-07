Marmolada, riconosciuta la quarta vittima, si tratta di Liliana Bertoldi di Levico

Pubblicità

Pubblicità



Dopo il miracoloso ritrovamento di Davide Carnielli, il 30 enne di Fornace dato per disperso e ricoverato invece all’ospedale di Treviso dove nessuno sapeva chi fosse fino a poche ore, fa si sperava in un altro colpo della buona sorte.

Invece purtroppo la quarta vittima del disastro in Marmolada è stata riconosciuta come Liliana Bertoldi, 54 anni, di Levico Terme che ancora stamane era data per dispersa.

Faceva parte della comitiva dei «Valsuganoti» che sabato era salita sulla Marmolada. Di Liliana Bertoldi a partire dalle ore 13.40 di domenica 3 luglio non si avevano più notizie. Nelle ultime ore si è saputo anche che la Procura di Trento conferirà ufficialmente al Ris di Parma l’incarico dell’analisi del Dna sui resti delle vittime.

Pubblicità Pubblicità

Liliana Bertoldi era persona molto conosciuta in Valsugana, il suo lavoro di commerciante ambulante la portava infatti a contatto con centinaia di persone che l’hanno sempre apprezzata per la sua simpatia.

Oltre al lavoro amava la montagna e le sue tre figlie, Caterina, Sara e Francesca. Solo due giorni fa Liliana aveva compiuto 54 anni, e sul suo profilo social erano stati decine i messaggi di auguri arrivati dagli amici.

Nelle sue foto solo la voglia di montagna, gli sport invernali che amava e il desiderio di libertà e contatto con la natura.

Pubblicità Pubblicità