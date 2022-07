Marmolada: ricerche con i droni, avvistati degli indumenti

Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della Provincia di Trento, ha dichiarato che – tramite le ricerche con i droni (QUI articolo) – sono stati avvistati degli indumenti.

Non si sa ancora se gli indumenti sono dei reperti di incidenti precedenti al disastro di domenica o se sono di alcune delle vittime. “Si vedrà ora se e come recuperare questi reperti, e se questo significhi che vi sono delle vittime o se appartengono a escursioni storiche precedenti“.

Le operazioni via terra saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti effettuati dal lavoro dei droni. Questo, al fine di garantire l’incolumità degli operatori impegnati nelle ricerche.

Al momento il bilancio temporaneo di questa tragedia è di 13 i dispersi, 7 le vittime e 8 feriti.

#Marmolada : le operazioni di ricerca sul ghiacciaio proseguono con i droni dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Le operazioni via terra saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti.

#Marmolada: ricordiamo che l’intera area resta provvisoriamente chiusa per motivi di sicurezza e per consentire le ricerche in corso.

— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 5, 2022