Lavaggio dei tappeti persiani, da Zanella Arredamenti un’attenta lavorazione artigianale

Preziosi, eleganti e di grande valore, i tappeti persiani sono spesso un complemento d’arredo d’eccezione in grado di valorizzare e rendere accogliente l’ambiente domestico.

Come per il resto della casa, anche il tappeto ha bisogno di una corretta pulizia e manutenzione in grado di farlo durare più a lungo. Provvedere ad un corretto lavaggio del tappeto persiano, non è solo questione di igiene, ma è anche il modo migliore per ravvivarne i colori e mantenerli sempre vividi.

Per questo, preferire il lavaggio professionale a quello domestico evita di sottoporre il tappeto ad “atti violenti”, che lo rovinerebbero, come l’utilizzo della lavatrice. Il lavaggio di un tappeto, infatti, è un’operazione delicata che va affidata a dei veri professionisti, come Zanella Arredamenti.

Grazie agli oltre, 50 anni di esperienza nel settore dell’antiquariato, Zanella arredamenti fornisce un servizio di lavaggio che segue un’attenta lavorazione artigianale.

A partire dal bagno con acqua e detergenti naturali che permettono un’azione sanificante del tessuto su entrambi i lati del tappeto, seguita dal risciacquo e infine dall’asciugatura. Un procedimento che in media dura 3 giorni lavorativi e porta ad una pulizia profonda, che entra nella trama del tappeto senza alterane la qualità, restituendo lucentezza e intensità ai colori.

Non solo lavaggio tappeti

Non solo lavaggio tappeti, ma da Zanella Arredamenti è possibile trovare progetti e soluzione per l’arredamento di casa.

Infatti, grazie al laboratorio alla falegnameria e al laboratorio artigianale è possibile realizzare su richiesta, mobili moderni e complementi d’arredo personalizzati e di qualità.

Specializzata nei mobili antichi, Zanella arredamenti propone anche servizi di restauro e finitura di mobili d’epoca e di artigianato Trentino e Tirolese, compresi interventi di ricostruzione e restauro conservativo su fregi decorative in legno e antiche specchiere dorate. La ricerca dei materiali, l’attenzione ai dettagli e la professionalità fanno di Zanella Arredamenti un luogo dove è possibile creare, recuperare e donare nuova vita a mobili e oggetti.