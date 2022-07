Consegnata la croce al merito di servizio a Graziano Boroni

Pubblicità

Un importante riconoscimento è stato assegnato nell’occasione del pranzo annuale svolto nelle settimane scorse nella caserma di viale Rovereto, che ha visto partecipi numerosi volontari, le loro famiglie, autorità civili e militari.

È stata anche l’occasione per riallacciare i rapporti con l’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari che ha risposto all’invito con la presenza del presidente nazionale prof. Roberto Mugavero.

Il presidente nazionale ha consegnato la croce al merito di servizio, in riconoscimento della pluriennale attività di volontariato dell’emergenza e del soccorso prestata con professionalità a favore della comunità al comandante del corpo Graziano Boroni e al gonfalone del corpo.

Il presidente nazionale Mugavero ha sottolineato l’esempio e il modello del volontariato trentino dei vigili del fuoco, elogiando i vigili per il giornaliero impegno a favore della propria comunità, «un impegno che però non si limita al proprio territorio di competenza visto che i volontari trentini sono sempre pronti a rispondere per ogni di tipo emergenza a livello nazionale».

L’ultimo esempio è stato la scorsa estate per l‘emergenza incendi in Calabria e Sicilia dove la colonna mobile della protezione civile trentina e i vigili del fuoco dei vari distretti, tra cui l’Alto Garda si sono subito mossi portando aiuto alle popolazioni locali. Missione che in quel caso è durata per molte settimane.

